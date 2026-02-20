PMI（購買担当者景気指数・速報値）（2月）23:45 結果51.2 予想52.3前回52.4（製造業PMI・速報値) 結果52.3 予想52.8前回52.7（非製造業PMI・速報値) 結果52.3 予想52.8前回53.0（コンポジットPMI・速報値)