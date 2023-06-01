３人組ラップグループ・ケツメイシが２０日、４月からスタートするメジャーデビュー２５周年記念全国アリーナツアー「ケツメイシ２５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＴＯＵＲケツメンＣＡＭＰ２０２６」の開催に合わせ、アウトドアブランド「ＫＴＭＣＡＭＰ」を立ち上げることを発表した。ケツメイシの音楽、南国リゾートの雰囲気とキャンプの融合をテーマに、既存のグッズの域を超え、メンバー自身が愛するキャンプの