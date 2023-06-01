三重県鳥羽市国崎町沖で、貨物船「新生丸」と遊漁船「功成丸」が衝突した事故で功成丸に乗船していた、谷口幸吉さん（84）と中川元弘さん（67）が心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。功成丸は釣り船で、当時、船長1人と乗客12人が乗っていて、2人が重傷、8人が軽傷だということです。