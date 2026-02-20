少し不器用だけど、自分の好きなことに真っ直ぐな娘を温かく見守っていました。しかし高学年になるにつれ、コミュニケーションのズレや成績の極端な偏りが目立つようになり…。公立中学の「内申点」という壁を恐れて選んだ中学受験という道⋯それは果たして正しかったのでしょうか？＞＞ 【まんが】発達に偏りがある娘・有馬家の場合(ウーマンエキサイト編集部)