ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銅メダリストの中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が２０日、ＴＥＡＭＪＡＰＡＮの公式インスタグラムに登場。演技直後に話題となった頬に指をあてるポーズを披露した。中井が演技直後にみせた首を傾げて指を頬にあてるポーズが一気に話題に。コメント欄などでは「伝説として語り継がれるくらい可愛かったです」、「首傾げポーズ、キュンキュンでした！」、「自然に出る