【風来のシレン６2周年記念 POP UP SHOP】 2月21日～3月8日 開催 会場：東京都千代田区「メロンブックス TOKYO OTAKU SHOP」（受け取り館1階） 入場：無料 イベント「風来のシレン６2周年記念 POP UP SHOP」が東京都千代田区にある「メロンブックス TOKYO OTAKU SHOP」（受け取り館1階）にて2月21日から3月8日まで開催される。入場は無料。なお、混雑時は整