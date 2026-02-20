２０日、男子エアリアル決勝でジャンプを終えた王心迪。（リビーニョ＝新華社記者／胡超）【新華社リビーニョ2月20日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は20日、リビーニョでフリースタイルスキー男子エアリアル決勝が行われ、中国の王心迪（おう・しんてき）が金メダル、李天馬（り・てんば）が銅メダルを獲得した。２０日、男子エアリアル決勝でジャンプを終え、ガッツポーズする王心迪。（リビーニョ＝新華社記者／鄔恵我）