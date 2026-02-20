【新華社ウルムチ2月20日】中国新疆ウイグル自治区バインゴリン・モンゴル自治州和静県の山地でこのほど、シベリアアイベックスの群れが山間で餌を探し、断崖絶壁を跳びはねながら駆け上る様子が撮影された。シベリアアイベックスは中国の国家2級保護動物で、標高3千〜6千メートルの高原の岩場や、起伏に富んだ山腹の礫地（れきち）を主な生息域としている。（記者/宿伝義）