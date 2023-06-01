アニメーション映画『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第五章 白熱の銀河大戦』（公開中）のエンディング主題歌が、緒方恵美の歌う「Persona」であることが発表された。21日よりリリックビデオが公開され、楽曲配信がスタートした。【動画】公開された緒方恵美が歌う主題歌「Persona」リリックビデオ公開されたリリックビデオは、プログレッシヴ・ロックサウンドにサビのメロディラインが美しく響くエンディング主題歌「Persona」に