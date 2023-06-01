2月20日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。ゲストたちが羨ましいと思う芸能人を発表する「第二回あの芸人羨ましすぎる委員会」が開催され、マテンロウ・アントニーが元人気コンビの芸人を「億万長者」と明かした。【映像】“稼ぎまくってる”意外な元人気コンビの芸人『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、出演者がさまざまなことに挑戦していくアド