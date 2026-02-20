今月8日に投開票された衆議院選挙をめぐり、国民民主党の公認候補として立候補していた入江伸子容疑者（63）ら女3人が、公職選挙法違反の疑いで警視庁に逮捕されました。捜査関係者によりますと、入江容疑者は横浜市の菅原京香容疑者（25）と東京・千代田区の佐藤芳子容疑者（63）と共謀して、今年1月下旬から2月上旬にかけ、運動員の女性5人に対し、ビラ配りなどの選挙運動をした報酬として、現金あわせて27万円を支払った疑いが