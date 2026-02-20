【新華社南昌2月20日】陶磁器にうわぐすりをかけ、半乾きになったところで、刺しゅう針で繊細な模様を彫る。中国伝統のこの技法は「扒花」と呼ばれ、正式には「粉彩軋道瓷」と称される。清の乾隆年間（1736〜96年）に誕生し、皇帝に愛された宮廷陶磁器となった。下絵を用いずに直接模様を彫るため、職人の高度な技術と集中力が試される。陶磁器で名高い江西省景徳鎮はここ数年、さまざまなブランドと提携し、究極の伝統