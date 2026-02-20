紅白戦で本塁打を放ち、笑顔で塁を回るソフトバンク・海野＝宮崎正捕手争いが激化する中でアピールした。ソフトバンクの海野が20日、宮崎キャンプの紅白戦で真ん中に入った直球を捉え、左翼ポール際へ2ラン。昨季は空振りが多かったという直球を仕留め「まっすぐを一発で引っ張れたので良かった」と喜びをかみしめた。絶対的な正捕手だった甲斐が抜けた昨季は、チーム最多の105試合でマスクをかぶったが「試合に多く出ただけ。