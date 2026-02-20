記者会見するIOCのコベントリー会長＝20日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】国際オリンピック委員会（IOC）のコベントリー会長は20日、ミラノのメインプレスセンターで記者会見し、22日に閉幕を迎えるミラノ・コルティナ冬季五輪について「新しく持続可能性のあるやり方で成功できた。人々の期待を超えた」と総括し、異例の広域開催となった大会を評価した。昨年6月の会長就任後、初の五輪となったコベントリー氏は四