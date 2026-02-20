来月から始まるミラノ・コルティナパラリンピックでロシアとベラルーシの選手が国を代表する形での出場を認められたことを受け、ウクライナはパラリンピックの開会式をボイコットすると表明しました。IPC＝国際パラリンピック委員会は、来月行われるミラノ・コルティナパラリンピックでロシアの選手6人とベラルーシの選手4人について、国を代表する形での出場を認めました。これを受け、ウクライナのパラリンピック委員会は「侵略