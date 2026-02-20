練習に参加するスピードスケート女子の吉田雪乃（手前）＝19日、ミラノ（共同）涙のレースから4日後の朝、スピードスケート女子の吉田雪乃が氷に戻ってきた。19日の練習に参加。「気持ちを前向きにしなきゃいけないと思って。4年後を見据えたら、克服しないままこのリンクで終わるのは嫌だった」。初の五輪は実力を発揮できないまま終わった。メダル候補とされた500mで13位。同走選手がスタートの姿勢を取るのが早く、普段通り