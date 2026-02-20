ピボット分析東京時間（23:03現在） ドル円 現値155.48高値155.64安値154.90 156.52ハイブレイク 156.08抵抗2 155.78抵抗1 155.34ピボット 155.04支持1 154.60支持2 154.30ローブレイク ユーロ円 現値182.91高値183.05安値182.23 184.05ハイブレイク 183.55抵抗2 183.23抵抗1 182.73ピボット 182.41支持1 181.91支持2 181.59ローブレイク