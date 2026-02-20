きょうの為替市場、全体的にドル高の動きは一服しているものの、ドル円は１５５円台半ばと堅調な動きが続いている。先ほど発表の第４四半期の米ＧＤＰ速報値と１月のＰＣＥ価格指数を受け、為替市場はドル高で反応。ＧＤＰは１．４％増と予想を大きく下回ったほか、ＰＣＥ価格指数は予想を上回り、ＦＲＢの利下げ期待後退の動きを支援。ＧＤＰについては、個人消費と貿易が下押し要因となった。 なお、本日はトランプ関税を