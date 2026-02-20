日本時間２３時４５分に米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 PMI（購買担当者景気指数・速報値）（2月）23:45 予想52.3前回52.4（製造業PMI・速報値) 予想52.8前回52.7（非製造業PMI・速報値) 予想52.8前回53.0（コンポジットPMI・速報値)