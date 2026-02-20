今月8日投開票の衆議院選挙に国民民主党の候補者として立候補した入江伸子容疑者ら3人が、公職選挙法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことがわかりました。入江容疑者らは運動員の女性5人に対し、ビラ配りなどをした報酬として現金およそ27万円を支払った疑いがもたれています。入江容疑者は、東京7区から立候補していましたが落選していました。