[高校サッカー・マン・オブ・ザ・マッチ][2.20 Balcom BMW CUP U-17日本代表 1-0 U-17タジキスタン代表 広島一球]「自分、FWなので、まず自分が決めてチームを勝たせるっていうところを意識して、強い気持ちで行こうと思いました」。40分ハーフの後半17分から交代出場。FW齋藤翔(横浜FCユース/2年)が決勝点を決め、U-17日本代表に勝ち点3をもたらした。日本は前半からシュート数を増やしていたが、引いて守るタジキスタンDFにブ