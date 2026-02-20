【ニューヨーク共同】20日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比41銭円安ドル高の1ドル＝155円35〜45銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1753〜63ドル、182円69〜79銭。朝方発表された2025年12月の個人消費支出（PCE）物価指数は、前年同月比で2.9％上昇し、伸び率は2カ月連続で拡大した。米インフレ再燃が意識されて米利下げ観測が後退し、ドル買い円売りが優勢だった。