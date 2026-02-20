高市早苗総理が、就任後、初めての施政方針演説を行いました。演説の全文を掲載します。【写真を見る】【全文】高市早苗総理が初の施政方針演説「期待に応えるため『政権公約』と『連立政権合意書』の内容を1つ1つ実現していく」「政策実現にご協力をいただける野党の皆さまとも力を合わせ取り組む」先般の総選挙の結果を受け、首班指名を頂き、再び、内閣総理大臣の職責を担うこととなりました。「重要な政策転換を、何としてもや