【ワシントン＝坂本幸信】米商務省が２０日発表した２０２５年１０〜１２月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値（季節調整済み）は、年率換算で前期比１・４％増だった。３四半期連続でプラス成長となったが、４・４％増だった７〜９月期から大幅に減速し、市場予想（３・０％増）も下回った。ＧＤＰの約７割を占める個人消費は２・４％増で、前期（３・５％増）から伸び率が縮小した。米国では、株高で金融資産が膨らんだ富裕