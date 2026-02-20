エコバックスジャパンは2月20日、ロボット掃除機の新製品「DEEBOT T90 ファミリー」を発売した。ラインナップは「DEEBOT T90 PRO OMNI」と「DEEBOT T90 OMNI」の2機種で、カラーはT90 PRO OMNIがホワイト、T90 OMNIがホワイトとブラックの2色展開。価格はT90 PRO OMNIが159,800円、T90 OMNIが149,800円。DEEBOT T90 PRO OMNI両製品は、業界最強クラスとされる30,000Paの吸引力を実現する独自技術「BLAST」を搭載。カーペットのダス