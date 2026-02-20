「オフィスコーデの定番」のイメージから、すっかりカジュアルスタイルをシャレ見えさせるアイテムとしても浸透したジャケット。とはいえ、「なんだかお堅い印象が拭えない……」とジャケットの着こなしに悩んでいる大人女性も多いのでは？ そこで今回は、編集部が【GU（ジーユー）】で見つけたイチ押しのネイビー色ジャケットと、お手本にしたいジャケットコーデのキーポイントを紹介