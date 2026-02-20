世界的ダンサーのYUMEKI（26）が20日、横浜・ぴあアリーナMMでファンイベント「YUMEKIandFRIENDS:）」を開催した。「FRIENDS」をテーマに、YUMEKIと親交のあるゲストが登場。マイケル・ジャクソンさんのバックダンサーを務めたKANYや、YUMEKIが過去に振り付けを担当した男性5人組「M！LK」の吉田仁人らが共にステージを盛り上げた。10代のころからダンサーとして活動。韓国を拠点に置き、「EXO」や「Kep1er」など、名だ