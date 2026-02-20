20日午後11時16分ごろ、青森県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、青森県の階上町と東通村です。【各地の震度詳細】■震度3□青森県階上町東通村■震度2□青森県八戸市野辺地町六ヶ所村五