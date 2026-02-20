大技のジャンプがなくても、世界で戦えることを証明してみせた。１９日（日本時間２０日早朝）に行われたミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で、銀メダルを獲得した坂本花織選手（２５）。競技人生の集大成となる舞台で、自分らしさを貫いた先に、２大会連続の表彰台が待っていた。（塚本康平）高校２年で初出場ながら６位に入った２０１８年平昌（ピョンチャン）五輪後、海外の選手がトリプルアクセル（３回転半ジ