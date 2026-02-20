知人女性にわいせつな行為をしたとして、警視庁は２０日、警察庁の３０歳代のキャリア官僚の男性警視を不同意わいせつ容疑で書類送検した。警視は当時、警視庁サイバー犯罪対策課長だった。同日、減給の懲戒処分を受けて依願退職した。