2月22日（日）に東京競馬場で行われる、第43回フェブラリーステークス（G1・4歳上オープン・ダ1600m）の枠順は下記の通り。新旧のダート路線トップホースが集結。一昨年Vのペプチドナイル、昨年Vのコスタノヴァ、昨年暮れのチャンピオンズカップを制した新星ダブルハートボンドに、3歳ダートクラシック2冠のナチュラルライズ、古豪ウィルソンテソーロと豪華勢揃い。力と力のぶつかり合いで台頭してくるのはどの馬か。注目の発走