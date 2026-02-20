クレ・ド・ポー ボーテから、スキンケアのようなうるおいで満たす人気ルージュ「ルージュアレーブル ブリアン」の新色が登場。2026年3月21日（土）より全国一斉発売されます。今回のテーマは“肌に調和するスキンケアカラー”。塗った瞬間から肌印象まで美しく彩り、ふっくらとみずみずしい理想の唇へ導きます。上質なつやと透明感を叶えるラグジュアリールージュの魅力を