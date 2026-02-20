「これでこそ『DREAM STAGE』！」と言いたくなるような、どこまでもやさしく、そして明日への希望に満ち溢れた回だった。 参考：中村倫也、『DREAM STAGE』NAZEの成長を絶賛撮影現場は「まさに大家族みたい」 金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）第6話は、NAZEのデビューシングル「Little Star」が初登場ランキング2位という結果に終わる、苦い幕開けとなった。1位はライバルグループのTORINNERだ。トップを取