米GDP成長率の推移（四半期ベース）【ワシントン共同】米商務省が20日発表した2025年10〜12月期の実質国内総生産（GDP、季節調整済み）速報値は、年率換算で前期比1.4％増だった。政府機関の一部閉鎖が過去最長の約6週間続いたことが下押し要因となり、伸び率は前期の4.4％増から急減速した。3.0％増を見込んだ市場予想も下回った。政府閉鎖で落ち込んだGDPは、26年1〜3月期以降に一部持ち直すとみられている。同時に発表した