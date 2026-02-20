PCE価格指数（12月）22:30 結果0.4% 予想0.3%前回0.2%（PCE価格指数・前月比) 結果2.9% 予想2.8%前回2.8%（PCE価格指数・前年比) 結果0.4% 予想0.3%前回0.2%（コアPCE価格指数・前月比) 結果3.0% 予想2.9%前回2.8%（コアPCE価格指数・前年比)