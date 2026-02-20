リンクをコピーする

※前回値が修正されました。 個人所得・支出（12月）22:30 結果0.3% 予想0.4%前回0.4%（0.3%から修正）（個人所得・前月比) 結果0.4% 予想0.4%前回0.4%（0.5%から修正）（個人支出・前月比)