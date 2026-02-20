8日投開票の衆院選で、ビラを配るなどした運動員に報酬を支払ったとして、警視庁は20日、公選法違反の疑いで、東京7区に国民民主党から立候補し、落選した入江伸子容疑者（63）ら3人を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。