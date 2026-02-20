外食大手コロワイドが、コーヒーチェーン「カフェ・ベローチェ」の運営会社の買収を検討していることが20日、分かった。カフェ事業を強化する狙いがあるとみられる。運営会社を傘下に持つ投資会社ロングリーチグループが売却の意向を示した。コロワイドを含む複数社が関心を寄せたもようだ。運営会社は「C―United」。カフェ・ベローチェのほかに「カフェ・ド・クリエ」や「珈琲館」などのブランドを手がけ、2025年12月時点で