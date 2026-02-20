弟から「結婚したい人がいる」と報告があり、幸せそうな弟を見て家族も祝福ムード。 しかし、相手の名前を聞いた瞬間、父の表情が一変し、明らかに動揺している様子です。 反対する理由もないはずなのに、なぜ父はこんなに焦っているのでしょうか？ ただの勘違い？…それとも彼女と父の間には"言えない秘密"が…？＞＞ 【まんが】弟の婚約者は父の…!?(ウーマンエキサイト編集部)