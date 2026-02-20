【第61話】 2月20日公開 □第61話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は2月20日、小野中彰大氏によるマンガ「魔法少女にあこがれて」第61話を「竹コミ！」にて公開した。 第61話ではついにマゼンタの正統な真化が目覚める。圧倒されるベーゼだったが、そこへエノルミータのメンバーとシオちゃんズが集結。総力戦の勝敗は……!? □竹コミ「魔法少女にあこがれて」のペ}