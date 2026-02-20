【第4話】 2月20日 公開 □第4話を読む 【拡大画像へ】 小学館は2月20日、武井宏之氏によるマンガ「呪ロ」第4話を週刊コロコロコミックにて公開した。 第4話では、エルと俊作が対決。俊作の式神・餓鬼では、エルの「ネームド」には勝てないと思われていたが、「一番ヤバイ式神」を自称する彼の実力が明らかになり……。 □週刊コロコロ「呪ロ」のページ (C)武井宏之／