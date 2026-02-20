侍ジャパンとして09年の第2回から3大会連続でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した内川聖一氏（43）が20日、ニッポン放送「ショウアップナイタースペシャルWBC日本戦全部やる！出陣まであと2週間！WBCにロックオン!!」（後20・30）にゲスト出演。カブスの鈴木誠也外野手(31)について語った。番組では、日本の大会連覇が懸かる第6回WBCを過去の名場面とともに特集。そのなかで、前回23年大会の直前に左脇