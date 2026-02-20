２月８日投開票の衆院選で、運動員らに選挙運動の見返りに現金を渡したとして、警視庁は２０日、東京７区に国民民主党公認で立候補し、落選した元東京都議で会社役員入江伸子容疑者（６３）（東京都港区虎ノ門）ら女３人を公職選挙法違反（買収）容疑で逮捕した。運動員１０人以上に計約４５万円の報酬を支払ったとみて調べている。他に逮捕されたのは、いずれも運動員だったマーケティング支援会社社長の女（２５）（横浜市）