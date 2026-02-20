ミラノ・コルティナ五輪のバイアスロンで金２、銀１、銅１の４個のメダルを獲得した女子のルー・ジャンモノ（フランス）が１９日に自身のインスタグラムを更新。「召し上がれ。ちょっとしたコラボサンドイッチ？」と記し、ハンバーガーをほお張ろうとする自身の写真を投稿した。よく見ると、バンズに挟まれているのはパティではなく金、銀、銅計４個のメダル。フォロワーからは「これはおいしそう」「わぁ！」「最高！大ブラボ