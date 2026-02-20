俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜後10：00）の第6話が、20日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら第6話では、「生き残るには1位獲得がマスト」と背水の陣で挑んだデビューランキングで、NAZEがTORINNER（トリナー）に敗北。デビュー曲で1位を取れなかったグループは数年以内に消えるという過去のデー