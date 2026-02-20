「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）アリサ・リュウ（米国）が逆転の金メダル。米国勢としては２００２年のソルトレイクシティ五輪のサラ・ヒューズ以来、２４年ぶりの金メダルとなった。金の輝く衣装で圧巻の演技を披露し、世界のファンを魅了。「私はポーカーフェイスができないタイプなんです。観客の皆さんが笑顔なのを見ると、私も自然と笑顔になり