ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボードのビッグエアとスロープスタイルの男女メダリスト５選手が２０日、ミラノ市内で記者会見に臨んだ。女子ビッグエアの金とスロープスタイルの銅を獲得した村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）は「４年間、たくさん練習してきて良かった。二つメダルを獲得できて自分の中でも目標を達成できた」と声を弾ませ、女子スロープスタイルを制した深田茉莉（ヤマゼン）は「ビッグエ