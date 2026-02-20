浜松市浜名区の高校に侵入し、女子高校生の衣類などを盗んだ疑いで中学校の事務職員の男が再逮捕されました。 【写真を見る】男の自宅から押収された衣服など 再逮捕されたのは、浜松市立の中学校に勤務する事務職員の男(21)です。 男は1月20日から22日までの間に浜松市浜名区内の高校に侵入し、女子高校生4人の運動着など計5点と現金2000円を盗んだ疑いがもたれています。 男は「衣類を盗んだが現金に関しては盗っていない」