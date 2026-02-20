政府は２０日、一般会計の総額が１２２兆３０９２億円の２０２６年度予算案を国会に提出した。２５年度当初比で７兆１１１４億円増え、２年連続で過去最大を更新した。高市首相は３月末までの成立を目指す方針を示しており、野党にも協力を呼びかけている。歳出では、診療報酬のプラス改定などを含む社会保障関係費が３９兆５５９億円、米軍再編関係費などを含む防衛費は９兆３５３億円で、いずれも過去最大だ。国債の利払いや