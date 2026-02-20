◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）女子フリーが行われ、初出場の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が銅メダル。１７歳２９８日の中井はフィギュアの日本勢では最年少メダルで、女子では２０１０年バンクーバー五輪銀メダルの浅田真央以来となる１０代での表彰台となった。トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を武器に、２０３０年大会で金メダル